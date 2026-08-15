У Солонці тимчасово обмежать рух транспорту – Point Lviv

У Солонці на два дні обмежать рух автотранспорту.
У неділю, 16 серпня, дорожники розпочнуть асфальтування вулиці Стрийської. Через це рух транспорту тимчасово перекриють.
Про це повідомили в місцевій громаді.
Крім самої Стрийської, обмеження торкнуться й виїздів із прилеглих вулиць:
• Центральної
• Стуса
• Зеленої
• Львівської
Водіям радять заздалегідь продумати альтернативний маршрут. Тимчасові обмеження можуть створити незручності для тих, хто звик користуватися цією дорогою щодня.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua