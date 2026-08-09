У центрі Львова конфлікт між молодими чоловіками закінчився застосуванням ножа

У Львові поліція затримала чоловіка, який поранив ножем перехожого під час сварки.

19-річний мешканець Закарпаття отримав колото-різану рану грудної клітини. Медики забрали постраждалого до лікарні.

Інцидент стався сьогодні, 8 серпня, невдовзі після півночі. Місце події — один із ресторанів у центрі Львова.

Інформацію підтвердила поліція Львівської області.

За попередніми даними слідства, конфлікт виник спонтанно. 18-річний хлопець з Волинської області під час словесної суперечки вдарив ножем у грудну клітину свого опонента — 19-річного жителя Закарпаття.

Потерпілого негайно доправили до медичного закладу.







На місці роботи проводили оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші співробітники Львівського районного управління поліції №1, а також патрульні Управління патрульної поліції у Львівській області.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури повідомили підозрюваному про скоєння кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування у справі триває.