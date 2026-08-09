У центрі Львова конфлікт між молодими чоловіками закінчився застосуванням ножа

У Львові поліція затримала чоловіка, який поранив ножем перехожого під час сварки.
19-річний мешканець Закарпаття отримав колото-різану рану грудної клітини. Медики забрали постраждалого до лікарні.
Інцидент стався сьогодні, 8 серпня, невдовзі після півночі. Місце події — один із ресторанів у центрі Львова.
Інформацію підтвердила поліція Львівської області.
За попередніми даними слідства, конфлікт виник спонтанно. 18-річний хлопець з Волинської області під час словесної суперечки вдарив ножем у грудну клітину свого опонента — 19-річного жителя Закарпаття.
Потерпілого негайно доправили до медичного закладу.
На місці роботи проводили оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші співробітники Львівського районного управління поліції №1, а також патрульні Управління патрульної поліції у Львівській області.
Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури повідомили підозрюваному про скоєння кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування у справі триває.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua