У Львові рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на вулиці Науковій

На вулиці Науковій у Львові сталася пожежа в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхівки. Сигнал про займання рятувальники отримали 8 серпня о 18:08.

На місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи міста. Коли вогнеборці прибули, з кухонного вікна вже валував густий дим — саме там виникло вогнище. Через щільне задимлення рятувальники надягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й лише тоді розпочали роботу.

Займання локалізували о 18:25. Уже за три хвилини, о 18:28, пожежу остаточно ліквідували. Вогонь пошкодив побутові речі на площі приблизно 5 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили дев’ять рятувальників та три одиниці спеціальної техніки. Постраждалих серед мешканців будинку немає.

Точні причини та обставини виникнення пожежі зараз встановлюють фахівці.