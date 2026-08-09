На Львівщині за минулу добу приборкали 21 пожежу, продовжується боротьба з вогнем на торфовищах

Рятувальники Львівщини впоралися з 21 пожежею протягом останньої доби. Дев’ять із цих випадків виникли в природних екосистемах — вогонь там знищив понад 8 800 квадратних метрів території.

Досі не вдалося повністю приборкати торф’яні пожежі біля села Зелів у Яворівському районі та села Ситихів у Львівському районі. Вогнеборці виїжджають туди щодня, аби остаточно загасити всі осередки тління.

Служба порятунку звертається до жителів області з проханням дотримуватися елементарних правил безпеки. Не варто залишати відкритий вогонь без нагляду. Заборонено розпалювати багаття там, де це не дозволено. Спалювання сухої трави та сміття теж під забороною. Окрім того, важливо контролювати справність електроприладів та опалювальної техніки.

Фахівці рятувальної служби наголошують на простій істині: запобігти пожежі завжди простіше, ніж потім боротися з її наслідками.