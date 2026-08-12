У Стрию провели в останню путь Аркадія Шафієва

У Стрию відбулася церемонія прощання із захисником України Аркадієм Шафієвим, який родом із Донеччини. Про це повідомили у Стрийській міській раді.

Воїна поховали на Алеї Слави. Під час скорботної церемонії громада висловила щирі співчуття матері, рідним та близьким загиблого захисника.

Жителі Стрия та знайомі Аркадія Шафієва діляться спогадами про нього у своїх повідомленнях. Вони дякують воїну за службу та згадують його з великою пошаною.

У Стрию відбулася церемонія прощання із захисником України Аркадієм Шафієвим, який родом із Донеччини. Про це повідомили у Стрийській міській раді. Воїна поховали на Алеї Слави. Під час скорботної церемонії громада висловила щирі співчуття матері, рідним та близьким загиблого захисника. Жителі Стрия та знайомі Аркадія Шафієва діляться спогадами про нього у своїх повідомленнях. Вони дякують воїну за службу та згадують його з великою пошаною.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua