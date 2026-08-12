У Львові права рука Садового задекларувала майже 200 тисяч гривень зарплати

Заступниця львівського міського голови з питань доступності Ірина Маруняк отримала за липень зарплату у розмірі 171 тисяча гривень.

Львівська міська рада оприлюднила дані про нарахування посадовцям.

За липень цього року Ірині Маруняк нарахували 171 355,96 грн заробітної плати. До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 17 135,22 грн;

– доплата за ранг – 547,83 грн;

– надбавка за вислугу років – 7 073,22 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 24 756,27 грн;

– премія – 17 329,39 грн;

– відпустка – 14 684,80 грн;

– матеріальна допомога – 89 719,84 грн;

– індексація – 109,39 грн.

З загальної суми чиновниця сплатила 39 411,87 грн податків та військового збору. Чистий дохід у результаті склав 131 944,09 грн.

Місяцем раніше, у червні, Маруняк нарахували 164 тисячі гривень зарплати.

Варто нагадати: на початку квітня 2025 року депутати Львівської міськради на сесії призначили Ірину Маруняк заступницею міського голови з питань доступності. Ще з квітня 2024 року вона обіймала посаду уповноваженої Львівської міської ради з питань доступності. З 11 січня того ж року її призначили радницею міського голови Львова Андрія Садового. До цього, а саме з червня 2019 року, вона працювала заступницею міського голови з питань житлово-комунального господарства.

У травні 2017 року Маруняк призначили директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради. На цій посаді вона перебувала до 2019 року.

За освітою Ірина Маруняк юристка, випускниця ЛНУ ім. І. Франка. У 2006 році вона обіймала посаду голови Галицької районної адміністрації. З 2013 по 2017 рік очолювала Сихівську районну адміністрацію.