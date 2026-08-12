Що спільного між грабіжником і оперуповноваженим департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції

Учора у Львові сталася спроба озброєного розбійного напад на власника обмінників валют. Зловмисника затримали працівники управління карного розшуку області. За попередньою інформацією, ним виявився Андрій Камуз — людина, наближена до родини нардепа-регіонала та власника львівського готелю, пов’язаного з кумом путіна Медведчуком.

Затриманого наразі утримують у Сихівському районному відділі поліції Львова.

На знімку поруч із нападником — оперуповноважений департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Ігор Бурий. Ця постать уже фігурувала в розслідуванні про схеми з ухилянтами в університеті ветеринарної медицини та біотехнологій. Саме цей правоохоронець, за наявною інформацією, домовився з деканом факультету громадського здоров’я та суспільного благополуччя ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького про фальсифікацію кримінальної справи проти журналістів-розслідувачів. Мета була проста — зупинити викриття зловживань у навчальному закладі.

Логіка тут напрошується сама. Якщо посадовець спокійно фальшує кримінальні справи проти викривачів корупції, чи здивує когось його причетність до організації грабежу?

Тепер слово за Державним бюро розслідувань та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції. Їм належить встановити, чи мав Ігор Бурий стосунок до цього злочину. Суспільство чекає на оцінку “добропорядності” правоохоронця, чиє ім’я вже фігурує у двох резонансних історіях.

Львівська обласна прокуратура офіційно підтвердила інформацію про оголошення підозри чоловікові, який здійснив розбійний напад у Винниках на 52-річного місцевого мешканця з метою заволодіння його коштами.