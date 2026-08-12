Легендарний полковник Євген Коновалець: шлях уродженця Львівщини повертається на Батьківщину

У Роттердамі (Нідерланди) провели ексгумацію та церемонію проводів праху полковника Армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів у 1929–1938 роках Євгена Коновальця.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Останки полковника вирушають в Україну. Спочатку їх перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Після створення Українського національного пантеону прах перенесуть туди.

Пам’ятник із могили Коновальця також повернеться на батьківщину — він стане меморіальним об’єктом. А місце поховання діяча в Роттердамі планують меморіалізувати.

«У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії». Сьогодні ці слова Коновальця звучать особливо, бо Україна й українці вже тринадцятий рік війни потом і кров’ю доводять усьому світові: ми обираємо бути творцями власної історії. Полковник Коновалець – уродженець Зашкова на Львівщині, тому його повернення має особливе значення для нашого краю: там є його рідна хата, де нині працює музей-садиба полковника. І цей музей також мусить ожити – стати живим місцем української історії, пам’яті та сили, і ми зробимо все, що від нас залежить, щоб це сталося», – зазначив в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Нагадаємо, у селі Зашків на Львівщині у родинному будинку Коновальців діє Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця. Заклад входить до структури комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський історичний музей».

В Українському інституті національної пам’яті наголошують: перепоховання полковника Коновальця – це частина масштабного процесу створення Українського національного пантеону. Мета — повернути на батьківщину українських героїв Визвольних змагань першої половини ХХ століття, які знайшли останній спочинок на чужині, хоча мріяли про вічний спокій у рідній землі.

«Дякуємо Українській стрілецькій громаді Канади та Українському Національному Об’єднанню Канади, які роками опікувалися могилою українського провідника на цвинтарі Кросвайк у Роттердамі та передали нам опіку над тілом полковника», – підкреслили в Українському інституті національної пам’яті.

Довідково:

Євген Коновалець – визначний український державний, військовий та політичний діяч, уродженець села Зашків на Львівщині. Полковник Армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців. Співзасновник та перший керівник Української військової організації, перший голова Організації українських націоналістів та ідеолог українського націоналізму.

23 травня 1938 року його вбив у Роттердамі радянський агент Павло Судоплатов.