У Стрию повідомили про підозру помічниці вихователя через травмування 2-річної дівчинки в дитсадку

У Стрию повідомили про підозру помічниці вихователя одного з дитячих садків через нанесення ударів 2-річній дівчинці, що тимчасово перебуває у дитсадку. Про це повідомили в Стрийській окружній прокуратурі.

За інформацією слідства, інцидент трапився вчора близько полудня. Помічниця вихователя побачила, що дитина не попросилася в туалет вчасно, і почала кричати на дитину, висловлюючи невдоволення через брудний одяг.

Під час сварки жінка схопила дівчинку за руку і кілька разів ударила її тією ж рукою по голові. Продовжуючи кричати, вона також тричі вдарила дитину по нозі.

Поліція кваліфікувала дії співробітниці за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання тілесного болю без спричинення травм. Зараз вирішується питання про тимчасове відсторонення підозрюваної від роботи.

Досудове розслідування проводить Стрийське районне управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинною, доки її провину не доведуть у суді.