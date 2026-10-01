У Стрию повідомили про підозру помічниці вихователя через травмування 2-річної дівчинки в дитсадку
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У Стрию повідомили про підозру помічниці вихователя через травмування 2-річної дівчинки в дитсадку

Марко Лук'яненко

У Стрию повідомили про підозру помічниці вихователя одного з дитячих садків через нанесення ударів 2-річній дівчинці, що тимчасово перебуває у дитсадку. Про це повідомили в Стрийській окружній прокуратурі.

За інформацією слідства, інцидент трапився вчора близько полудня. Помічниця вихователя побачила, що дитина не попросилася в туалет вчасно, і почала кричати на дитину, висловлюючи невдоволення через брудний одяг.

Під час сварки жінка схопила дівчинку за руку і кілька разів ударила її тією ж рукою по голові. Продовжуючи кричати, вона також тричі вдарила дитину по нозі.

Поліція кваліфікувала дії співробітниці за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання тілесного болю без спричинення травм. Зараз вирішується питання про тимчасове відсторонення підозрюваної від роботи.

Досудове розслідування проводить Стрийське районне управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинною, доки її провину не доведуть у суді.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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