Після десятирічного лідерства Ольги Цап «Перший Західний» отримав нову керівницю

ТРК «Перший Західний» оголосила про призначення нової виконувачки обов’язків директора. Нею стала Уляна Лаврик, раніше заступниця директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації.

Офіційне представлення нового керівника колективу відбулося 1 жовтня за участі заступника голови Львівської ОДА Івана Собка та керуючого справами Львівської обласної ради Ярослава Гасяка.

Уляна Лаврик має значний досвід у медіасфері. Вона понад п’ять років вела прямі ефіри та провела сотні інтерв’ю на «Першому Західному». Раніше керувала пресслужбою Львівської обласної ради.

«Бажаю Уляні Лаврик успіхів на новій посаді, а всій команді “Першого Західного” — розвитку, нових проєктів і зростання», — зауважив Іван Собко.

Під час заходу подякували Ользі Цап, яка очолювала телеканал протягом десяти років. За цей час вона разом зі своєю командою суттєво розвивала регіональне медіа, запускала нові проєкти та розширювала аудиторію. Ольга Цап залишиться у колективі на посаді продюсерки.

«Перший Західний» був створений Львівською обласною радою у 2000 році як комунальне підприємство «Львів-ТБ». У 2013 році телеканал отримав ліцензію на цілодобове мовлення, а в 2016 році змінив назву на «Перший Західний».

У 2018 році ТРК перетворилася на телерадіокомпанію. Нині до її складу входять телеканал «Перший Західний» та радіостанція «Перше». Мовлення ведеться у цифровій мережі Т2. У 2025 році ТРК потрапила до Мапи рекомендованих медіа Інституту масової інформації.