У Львівському історичному музеї відкрили виставку «Герої України Львівщини. Наші. Рідні»

У Львівському Історичному Музеї Презентували Виставковий Проєкт «Герої України Львівщини. Наші. Рідні» (58)

Виставка показує Героїв України зі Львівщини не лише як військових, а перш за все як близьких людей – дітей, батьків, друзів і товаришів по службі.

У Львівському історичному музеї, у День захисників і захисниць України та День Покрови Пресвятої Богородиці, презентували виставковий проєкт «Герої України Львівщини. Наші. Рідні». Його створили на честь пам’яті воїнів зі Львівщини, які віддали життя за свободу та цілісність нашої держави.

На відкритті були присутні родини загиблих героїв, представники Львівської обласної військової адміністрації та обласної ради, а також музейні працівники.

«Слова не здатні зменшити ваш біль. Та ми маємо й повинні пам’ятати. Пам’ятати наших Героїв, їхні імена, мрії, життя та героїчні подвиги. Вірю, що низький уклін вашим дітям за їхню найбільшу жертву – життя. Так само дякую вам за виховання таких синів і доньок», – підкреслила керівниця департаменту культури Львівської ОДА Ірина Гаврилюк.

Виставка розкриває образ Героїв не лише як військових, а насамперед як людей зі своїми сім’ями, друзями й близькими. Тут представлені світлини із фондів музею та родинних архівів героїв.

Фотоекспозиція охоплює події російсько-української війни, що триває з 2014 по 2026 рік. Вона демонструє участь львівських Героїв і їхніх побратимів із різних куточків України у цій боротьбі.

Окремі матеріали розповідають про особисте життя воїнів поза фронтом – їхні родини, захоплення, духовні цінності. В експозиції також є біографії, відомості про подвиги, а також відео, доступні через QR-коди.

Цей проєкт наголошує, як на державному, так і на місцевому рівнях вшановують пам’ять Героїв – у громадах, школах та культурних установах.

Головна мета виставки – зберегти пам’ять про Героїв України, вшанувати їхній внесок у захист незалежності та територіальної цілісності країни й висловити вдячність усім, хто віддав своє життя за Україну.

Під час відкриття присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання.