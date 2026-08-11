У Стрийському парку львів’яни відсвяткували День молоді разом зі Святославом Вакарчуком

Стрийський парк Львова у неділю, 16 серпня, перетвориться на простір для святкування Міжнародного дня молоді. Організатори запрошують мешканців міста на день «аналогового життя» — з дворовими іграми дитинства, живим спілкуванням і паузою від смартфонів. Завершить свято акустичний виступ Святослава Вакарчука.

Гості зможуть взяти участь у благодійному забігу, послухати дискусії про ментальне здоров’я та вплив соцмереж, долучитися до поетичних читань та арттерапії. Також на них чекають перегляд мультфільмів під відкритим небом і практичні навчання з домедичної допомоги. Усі локації розмістять у Стрийському парку, вхід буде вільним для всіх охочих.

О 10:00 стартує благодійний забіг з нагоди Дня молоді. Годину пізніше, о 11:00, у Гарнізонному храмі відбудеться молодіжна літургія. А основна програма розгорнеться з 15:00 до 21:00 на кількох тематичних майданчиках парку.

Зона «Повернення до себе» прийматиме гостей з 15:30 до 18:30. Першою подією тут стане панельна дискусія «Час, який належить тобі» — розмова про аналоговий стиль життя, ментальне здоров’я та звички з дитинства. Модерувати обговорення буде Ангеліна Чугуєвець, авторка подкасту «Всідайтеся зручніше». До розмови приєднаються директорка Sebto Media й авторка подкасту «Ранкове допіо» Дарина Заржицька, клінічна психологиня та психотерапевтка Ярина Гудзь, а також підприємець у медіасфері й молодіжний амбасадор Львова як Молодіжної столиці Європи 2025 Максим Сиса.

Далі, з 17:00 до 18:30, у тій самій зоні пройдуть поетичні читання «Вірші з шухляди» просто неба — організатор події «Простір Свободи». Неподалік з 15:00 до 19:00 працюватиме «Зона спогадів», де кожен може залишити свій найтепліший дитячий спогад.

Кінолюбителів з 16:00 до 19:00 запросять на перегляд улюблених мультфільмів під відкритим небом — тих самих історій, які колись дивилися після школи. Простір «Двір твого дитинства» з 15:00 до 19:00 порадує спортивними активностями: тут пройдуть гра «Козаки-розбійники» та командна гра «Переможе дружба».

У зоні «Халабуда» з 15:00 до 19:00 облаштують місце для відпочинку та перезавантаження. Тут працюватиме chill-зона, а з 17:00 до 18:30 UNBROKEN Art проведе сеанс арттерапії. Окремо організують блок «Стань супергероєм» — з 17:00 до 18:30 учасники опанують базові навички домедичної допомоги для критичних ситуацій.

Вечірню частину свята під назвою «Побачення в Стрийському парку» запланували на 19:30-21:00. На сцену вийде Святослав Вакарчук з акустичним сетом. Глядачів чекає жива музика, пісні гурту «Океан Ельзи» та інші композиції в атмосфері вечірнього парку.

Попри безкоштовний вхід, подія має і благодійну складову. Організатори закликають підтримати збір «ТВОРИ для війська» — кошти, зібрані разом із фондом «Повернись живим», підуть на закупівлю наземних роботизованих комплексів для українських військових.

Генеральним партнером заходу стала компанія АТБ-Маркет, титульним — Фундація Кредобанку. Подію також підтримали «Галицька свіжина», бренд «Наминака» та мережа аптек «Подорожник».

Організацію Дня молоді взяли на себе молодіжна організація «Твори» та Офіс Молодіжної столиці Європи у структурі Львівської міської ради. «Твори» — львівська організація, заснована у 2020 році, яка працює над самореалізацією молоді та розвитком молодіжної політики. Команда організації стала однією з ключових рушійних сил підготовки Львова до реалізації титулу Молодіжної столиці Європи 2025 та ініціювала всеукраїнські події «Молодвіж», «Дизаріум» та OL Science and Tech Fest.

Офіс Молодіжної столиці Європи у Львівській міській раді координує молодіжну політику міста, організовує події та реалізовує міські програми й грантові можливості. Структура розвиває партнерства та залучає молодь до активного життя Львова. За рік статусу Молодіжної столиці Європи 2025 у Львові реалізували близько 100 молодіжних проєктів і подій. Місто залучило нових міжнародних партнерів та український бізнес, а також зібрало майже 4 мільйони гривень на підтримку українського війська.