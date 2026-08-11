У Львові пройде виступ Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук виступить у Львові на початку осені наступного року. Про це співак повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, зазначивши, що концерт відбудеться о 19:30 у неділю, 16 серпня 2026 року.

«16 серпня запрошую вас до Львова. І не просто до Львова – а в Стрийський парк. Я тут виріс. Це моє місце сили. Стрийський парк. Захід сонця. Відкрите небо. Спеціальний формат. І вечір, який ми проведемо разом, співаючи пісні. І “Океану Ельзи”, і не тільки», – написав музикант.

Вхід на концерт буде безкоштовним. Вакарчук назвав виступ своїм подарунком рідному місту з нагоди Дня молоді.

Захід стане частиною фестивальної програми до Дня молоді, яку організовують Офіс молодіжної столиці Європи ЛМР спільно з молодіжною організацією «Твори».