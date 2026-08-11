Львів вночі оновлює покриття на вулиці Городоцькій

На вулиці Городоцькій у Львові розпочали ремонт дорожнього покриття. Роботи охопили ділянку від вул. Виговського до Скнилівського шляхопроводу — у напрямку виїзду з міста. Через щільний транспортний потік основне фрезерування старого асфальту дорожники проводять уночі, з 21:00 до 06:00, аби уникнути значних заторів удень.

У Залізничній районній адміністрації повідомили, що загальна довжина ремонтованої ділянки становить близько 2 км. Бригади вже частково зрізали зношене покриття на окремих відрізках і продовжують піднімати люки оглядових колодязів.

Повністю перекривати рух на Городоцькій не стали. Обмеження запровадили лише на тих смугах, де безпосередньо працює техніка. У райадміністрації пояснюють: великогабаритні машини та спецобладнання зручніше і безпечніше залучати саме вночі. Такий підхід дозволяє зменшити вплив на трафік і швидше завершити фрезерування всієї ділянки.

«Плануємо, що за дві ночі — сьогодні та завтра — повністю відфрезеруємо цю ділянку. А вже після цього будемо проводити суцільне асфальтування», — повідомили у Залізничній районній адміністрації.

На цій ділянці вулиці Городоцької частково замінять нижній шар асфальтобетонного покриття та повністю оновлять верхній. Роботи виконують із відтермінуванням оплати.

Громадський транспорт продовжує рухатися за звичними маршрутами й розкладом. Водночас через звуження проїзної частини на окремих смугах можливі тимчасові затримки в русі.

У Залізничній райадміністрації просять водіїв враховувати проведення ремонтних робіт під час планування поїздок і з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.