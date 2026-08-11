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На Львівщині поліція виявила мотоцикл із можливо перебитими номерами агрегатів

admin

У селищі Рудно патрульні зупинили мотоцикл із чужими державними номерами. Правоохоронці одразу помітили невідповідність під час рутинної перевірки.

Огляд вузлів та агрегатів транспортного засобу викликав ще більше запитань у поліцейських. На рамі мотоцикла виявили явні сліди втручання в маркування — номер та символи виглядали підозріло. Крім того, бракувало заводської номерної панелі, яку встановлює виробник.

Ці факти стали підставою для викликанню слідчо-оперативної групи. Наразі мотоцикл вилучили, а правоохоронці встановлюють усі обставини цієї справи.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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