У Стебнику проведуть в останню путь Романа Кучеру

Стебник готується провести в останню путь захисника України Романа Кучеру — уродженця міста, який загинув під час лікування після бойового ранення.

Роман Кучера з’явився на світ 14 березня 1982 року. Здобував освіту у Стебницькій ЗОШ №18, а пізніше навчався у ВПУ №19 Дрогобича. Свою трудову діяльність розпочав у КП «Дрогобичводоканал».

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Роман знаходився за кордоном. Проте чоловік не залишився в стороні — повернувся додому та вирушив захищати рідну землю. Впродовж 2023–2024 років він проходив службу в прикордонній комендатурі. З 2025 року захищав Україну у складі 35 бригади морської піхоти, 2 батальйон, 3 рота, в/ч А0216.

Виконуючи бойове завдання, військовий отримав важке ранення. Медики боролися за його життя, однак 5 серпня 2026 року серце захисника зупинилося.

У Романа залишилися батьки, брат, дві доньки та двоє внуків, які тепер переживають цю непоправну втрату. Міський голова Тарас Кучма та секретар ради Орест Каракевич від імені всієї Дрогобицької громади висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Траурний кортеж із тілом героя зустрічатимуть завтра об 11:00 на перехресті Героїв. Далі, о 11:30, на Майдані Шевченка у Стебнику відбудеться загальноміське прощання з військовим. О 12:00 чин похорону продовжиться у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають Романа Кучеру на кладовищі по вулиці Володимира Великого в Стебнику.

Світла пам’ять Роману Кучері.