Львівський забудовник намагався уникнути сплати 5,8 млн грн пайової участі

Львівська обласна прокуратура домоглася від забудовника повернення понад 5,8 млн грн пайової участі.

Прокурори подали до суду позов проти місцевого будівельника, який ухилявся від сплати коштів на розвиток інфраструктури міста.

Слідство встановило: під час зведення житлового комплексу у Львові компанія не перерахувала кошти, призначені для створення та розвитку інженерно-транспортної й соціальної інфраструктури.

Ситуація змінилася вже під час судового розгляду. Забудовник добровільно сплатив повну суму пайової участі, не чекаючи остаточного рішення суду.

Прокуратура продовжує контролювати цю сферу. Наразі триває робота з виявлення подібних порушень серед інших будівельних компаній та забезпечення надходжень до міського бюджету.