На Львівщині наркоторговці за допомогою рогатки передавали заборонені речовини до виправної установи
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На Львівщині наркоторговці за допомогою рогатки передавали заборонені речовини до виправної установи

Марко Лук'яненко

На Львівщині чоловік 32 років за допомогою рогатки перекидав наркотики у виправну колонію.

Дрогобицькі прокурори спрямували до суду обвинувальний акт щодо цього мешканця району, який постачав наркотики за ґрати.

Раніше він відбував покарання за крадіжку з проникненням у житло, звільнився в червні 2024 року. Під час ув’язнення познайомився з майбутнім спільником. Через три місяці після виходу домовився з ним і ще одним учасником про постачання наркотиків до колонії.

Інші учасники злочинної схеми розглядаються в окремих кримінальних провадженнях, що вже слухають у суді.

У листопаді-грудні 2024 року обвинувачений тричі доставляв до огорожі колонії бупренорфін і кидав з пакунками за допомогою рогатки на охоронювану територію. Кожного разу працівники установи виявляли наркотики.

Крім цього, він організував пересилання канабісу із Закарпаття. Посилку отримали на пошті у Дрогобицькому районі, далі її планували збувати серед засуджених у колонії.

Правоохоронці припинили протиправну діяльність чоловіка.

Йому висунули обвинувачення за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків у місця позбавлення волі, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводить слідче відділення Дрогобицького районного управління поліції Львівщини.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, чоловік залишається невинуватим, доки його провина не буде доведена в суді та встановлена обвинувальним вироком.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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