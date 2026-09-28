У Львові відбудеться прощання з воїном 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ
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У Львові відбудеться прощання з воїном 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Марко Лук'яненко

Завтра у Львові попрощаються з бійцем Богданом Івашем.

Львівська міська рада повідомила, що 29 вересня місто проводжатиме Героя – Богдана Іваша, який загинув у боротьбі з російськими окупантами.

Чин прощання відбудеться о 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після служби, орієнтовно о 11:30, на площі Ринок пройде загальноміська церемонія прощання.

Похорон відбудеться на Голосківському кладовищі, на полі 34-В.

На будинках уздовж маршруту прощальної колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобними стрічками.

Міська влада закликає жителів долучитися до прощання та утриматися від будь-яких розважальних заходів у цей день.

Богдан Іваш народився 13 листопада 1974 року в селищі Нижанковичі Львівської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі, а пізніше здобував професійну освіту у Львівському професійному ліцеї побутового обслуговування.

Вищу освіту отримав у Національному університеті “Львівська політехніка”. Проходив строкову військову службу.

Працював сантехніком у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Рідні описують Богдана як добру, щиру та відповідальну людину. Він завжди допомагав іншим і був надійним товаришем. Богдан мав золоті руки, був працьовитим і вправним у професії. Захоплювався футболом та спортом загалом.

У 2023 році він став на захист України під час повномасштабного вторгнення російських агресорів. Служив на Донецькому і Запорізькому напрямках у складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 53-го окремого розвідувального батальйону та 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Богдан Іваш отримав медаль “Ветеран війни”.

У нього залишилися три доньки, сестра та родина, які тепер прощаються із Героєм.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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