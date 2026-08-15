У Львові виявили аварійно небезпечний спуск для пішоходів

У Львові виявили ще одне небезпечне місце для пішоходів. Мова про спуск біля житлового комплексу HYGGE на вулиці Пасічній, 166.

Про проблему розповіла громадська організація “Зручне місто”.

Активісти звернули увагу на похилий спуск без жодних поруччів. Вздовж нього тягнеться відкритий перепад висоти майже 1,3 метра, і жодного захисного огородження там немає.

Така ситуація створює справжню загрозу для людей, які тут проходять. Найбільше ризикують діти та літні мешканці, а взимку небезпека тільки зростає через лід і слизьку поверхню.

Активісти закликають уявити просту ситуацію: людина йде вузькою доріжкою, маючи ризик впасти з висоти півтора метра. За словами представників організації, вони вже показували проблему у відео, однак реакції від відповідальних служб досі не отримали.