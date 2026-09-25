У Сокільниках створили петицію з протестом проти дій Садового

На платформі електронної демократії E-DEM зареєстрували петицію з вимогою, щоб Львівська обласна рада враховувала думку територіальних громад перед зверненнями до центральної влади щодо їхнього розвитку. Автор підкреслює необхідність провести виїзне засідання профільної комісії безпосередньо у Сокільниках.

Петицію під назвою «Громада має право на вирішення своєї долі самостійно» подав Юрій Романчук. Збір підписів стартував 22 вересня 2026 року на платформі «Місцеві петиції» E-DEM.

За словами автора, звернення адресоване депутатам Львівської обласної ради від імені жителів Сокільників, Басівки та Годовиці, а також торкається ширших питань у відносинах Львова з навколишніми громадами.

Поява петиції була спричинена зверненням Львівської облради від 3 лютого до Президента і Прем’єр-міністра щодо ситуації навколо Сокільників і генерального плану села.

У петиції підкреслюють, що позицію представників Сокільницької громади не врахували перед ухваленням цього звернення. Автор наполягає на створенні механізму, який заборонить обласній раді звертатися до центральної влади щодо конкретної громади без попереднього обговорення з її представниками.

Також у зверненні виокремлюють проблеми, які треба розв’язати в межах генерального плану Сокільників: нестачу шкіл і дитсадків, проблеми з водовідведенням і каналізацією, а також іншу інфраструктуру.

Юрій Романчук закликає депутатів не залишатися лише в межах Львова, а приїхати до Сокільників і провести там виїзне засідання профільної комісії.

«Ми виступаємо проти того, щоб про нас приймали рішення без нашої участі. Приїдьте і переконайтесь самі», — наголошують автори петиції.

Петиція містить три ключові пропозиції:

По-перше, організувати виїзне засідання профільної постійної комісії Львівської обласної ради у Сокільниках за участю представників сільської ради та мешканців.

По-друге, внести зміни в регламент облради, які зобов’язуватимуть заслуховувати представників конкретної територіальної громади перед ухваленням звернень до Президента, Верховної Ради чи Кабміну.

По-третє, ухвалити заяву Львівської обласної ради, що підтримує право територіальних громад області самостійно затверджувати містобудівну документацію на своїй території згідно із законом.

Автор наголошує, що проблема Сокільників може торкатися й інших населених пунктів навколо Львова, зокрема Зимної Води, Солонки, Давидова і Малехова. Остаточне вирішення містобудівних спорів залежить від законодавства та судових процедур.

Дискусія про генеральний план Сокільників загострилася через плани розвитку територій поблизу львівського аеропорту. У кінці 2025 року міжнародний аеропорт «Львів» оскаржив у суді рішення сільради про зміни до генерального плану, вказуючи на загрози для авіаційної безпеки та розвитку летовища.

Проте в квітні 2026 року сторони – Львівська ОВА, Сокільницька громада і аеропорт – підписали меморандум про співпрацю та перспективи розвитку аеропорту. У документі передбачено підготовку передпроєктних рішень і погодження концепції розвитку летовища за участю громади.

Голова Сокільницької громади Тарас Сулимко повідомив, що після підписання меморандуму аеропорт відкликав свій позов щодо генерального плану.

Петиція розміщена на офіційній платформі E-DEM і адресована Львівській обласній раді.

https://petition.e-dem.ua/lviv-or/petitions/222