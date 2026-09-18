У службовому авто мера Львова виявили прихований прилад для прослуховування

Андрій Садовий заявив, що звернеться до правоохоронців з цього питання.

Міський голова Львова повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що в його службовому автомобілі виявили пристрій для прослуховування.

Інцидент стався 18 вересня. Садовий розповів, що за останній місяць акумулятор автівки двічі сів «в нуль». Відкрили корпус і знайшли пристрій.

Він пояснив: якщо прослушка встановлена офіційно, за рішенням суду або нашими органами, нехай приходять і забирають. Якщо пристрій «безхозний», але може знадобитися для розслідувань, правоохоронні органи можуть його оглянути. Керівників відповідних служб буде поінформовано.

Мер додав, що торік у його робочому кабінеті також знайшли пристрій, прикріплений до робочого телефону. Тоді слідство не дало йому жодних результатів і не повідомило про висновки.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року прослуховувальний прилад виявили у службовому кабінеті голови Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик. Той пристрій уже певний час був неробочим.

Андрій Садовий очолює місто з 2006 року. На місцевих виборах 2020 року за нього проголосували 62,8% львів’ян, хоча в березні 2019 року він заявляв, що більше не балотуватиметься на міського голову.