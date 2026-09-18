Митники в «Шегинях» вилучили партію незадекларованих iPhone

Прикордонники в пункті пропуску «Шегині» затримали партію незадекларованих iPhone.

Спільно з митниками 7-й прикордонний Карпатський загін припинив спробу переміщення дорогої техніки через кордон без декларації.

Операцію провели за попередньою інформацією оперативних співробітників.

47-річна жителька Хмельниччини прямувала з Польщі в Україну через піший перехід.

Під час поглибленого огляду особистих речей за допомогою сканера виявили приховані смартфони.

Три телефони знайшли в коробці з капсулами для прання, сім — у коробці з-під соку.

Загалом вилучили 10 смартфонів iPhone 17 Pro. Наразі триває оцінка їх вартості.

Жінка пояснила, що перевозила телефони з метою подальшого продажу у Львові.

За фактом правопорушення митники склали відповідний протокол.

Товар вилучено та поміщено на склад митниці.