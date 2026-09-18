У Львові двом чоловікам повідомили про підозру в організації нелегального виїзду за 14–25 тис. доларів

Двоє мешканців Львова підозрюються в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного з України за грошову винагороду. Сума, залежно від маршруту, становила від 14 000 до 25 000 доларів США. Слідчі діють під процесуальним керівництвом Яворівської окружної прокуратури.

За даними слідства, у вересні цього року 33-річний та 29-річний львів’яни розробили план перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Вони запропонували «клієнту» два маршрути: через Львівщину до Польщі або через Закарпатську область до Румунії. У переговорах чоловіки наполягали на закарпатському напрямі. Запевняли, що він нібито дешевший і надійніший через «своїх людей» на цьому маршруті.

За узгодженою схемою військовозобов’язаного мали доправити й розмістити в приватному будинку поблизу державного кордону в Закарпатській області. Там він мав чекати сприятливого моменту для переправлення. Для конспірації організатори видали йому кнопковий телефон. Конкретні деталі та спосіб перетину обіцяли повідомити безпосередньо перед виїздом.

Оплату за «послуги» підозрювані отримували частинами. Спочатку чоловік передав 400 доларів США, а за кілька днів — ще 6 000 доларів США. Решту суми він мав віддати після успішного перетину кордону. Однак реалізувати схему не вдалося. Після отримання останнього завдатку обох львів’ян затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Двом чоловікам повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Їх також звинувачують у керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом надання порад і вказівок. Дії кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Досудове розслідування здійснює слідче відділення Яворівського районного відділення поліції ГУ НП у Львівській області. Оперативний супровід проводить Управління СБУ у Львівській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.