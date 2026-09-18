Бродівчанина засудили до 10 років за спробу вбити військовослужбовця гранатою

Суд присудив 48-річному мешканцю Бродів десять років ув’язнення за замах на вбивство військовослужбовця із застосуванням гранати та незаконне поводження з вибуховими засобами. Золочівська окружна прокуратура підтвердила вирок.

За версією слідства, у листопаді минулого року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до дому 40-річного військовослужбовця, який тоді був у відпустці. На подвір’ї між ними виник конфлікт через позичене будівельне обладнання — гість відмовлявся його повертати.

Коли потерпілий вирішив відійти, щоб уникнути ескалації, обвинувачений витяг із кишені гранату, висмикнув чеку та кинув у його бік. Військова підготовка дозволила потерпілому відскочити і сховатися за земляним насипом.

Після вибуху чоловік не дістав тілесних ушкоджень і викликав поліцію. Слідство кваліфікувало дії нападника як закінчений замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також як незаконне поводження з вибуховими припасами (ч. 2 ст. 15 — п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області. Вирок набуде законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.