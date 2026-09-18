У Шегинях затримали жінку, яка намагалася ввезти в Україну 10 iPhone, приховавши їх у коробках від капсул для прання та соку

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники та прикордонники виявили десять смартфонів iPhone 17 Pro, які 47-річна мешканка Хмельницької області намагалася приховано ввезти в Україну.

Жінка сховала телефони в коробках з-під капсул для прання та яблучного соку. Подію зафіксували 18 вересня у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

Вона прямувала з Польщі до України через піший перехід. Під час поглибленого огляду особистих речей правоохоронці знайшли схованку зі смартфонами.

Три iPhone виявили у коробці з капсулами для прання. Ще сім пристроїв були заховані у коробці з-під яблучного соку.

За її словами, телефони вона перевозила з наміром перепродати у Львові. Наразі встановлюють загальну вартість смартфонів.

Працівники митниці склали протокол за фактом правопорушення. Усі десять телефонів вилучили та передали на склад митниці.