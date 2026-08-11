У Самборі занедбали пам’ятник Івану Франку — місцева влада залишається байдужою

У Самборі на Львівщині місцева влада роками не звертає уваги на стан пам’ятника Іванові Франку. Про занедбаний монумент розповів історик Микола Бандрівський.

За словами дослідника, погруддя видатному Каменяреві встановили в місті ще першого січня 1956 року. Тодішня радянська влада мала подвійну мету: з одного боку, вона знищувала підпілля ОУН-УПА і депортувала галичан до Сибіру та Казахстану, а з іншого — намагалась переконати місцевих, що є “українською, хоч і радянською”.

Сьогодні цей пам’ятник, який стоїть у самому центрі Самбора, перебуває у жалюгідному стані. Історик зазначає, що монумент буквально обісрали голуби, а міський голова, попри те що проїжджає повз нього щодня, не звертає на це жодної уваги.

Особливо прикро, наголошує Бандрівський, що пам’ятник розташований навпроят однієї з найвизначніших архітектурних споруд давнього Самбора — колишнього Повітового суду. Це місце мало б бути візитівкою міста, а натомість перетворилось на символ байдужості.

Історик підкреслює: якби місцеві чиновники хоч раз відкрили твори Івана Франка, вони б зрозуміли всю неповагу такого ставлення до пам’яток української культури. На його думку, подібна безвідповідальність характерна лише для людей, далеких від розуміння культурної спадщини рідного краю.