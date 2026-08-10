На Львівщині за добу сталося 9 аварій, у яких постраждали люди

Львівщина за минулу добу пережила 9 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких постраждали люди.
Три аварії трапилися з мотоциклістами, ще дві — з користувачами самокатів.
Про ці випадки розповіла патрульна поліція Львівської області.
Загалом травми отримали 13 людей.
Ці цифри знову доводять просту річ: одна секунда неуважності на дорозі здатна змінити все.
Поліція закликає всіх учасників руху виявляти відповідальність:
✅ обирайте безпечну швидкість і дотримуйтеся дистанції;
✅ перед будь-яким маневром переконайтеся, що він точно безпечний;
✅ мотоциклістам і власникам двоколісного транспорту варто носити захисне спорядження та залишатися помітними на дорозі;
✅ ніколи не сідайте за кермо в стані сп’яніння чи сильної втоми;
✅ не відволікайтеся на телефон, коли керуєте транспортом;
✅ підвищуйте увагу на перехрестях, під час поворотів і перебудов;
✅ не забувайте про пішоходів та інших менш захищених учасників руху;
✅ не поспішайте — це може коштувати здоров’я чи навіть життя.
Дотримуйтеся правил дорожнього руху, залишайтеся уважними та виявляйте взаємну повагу на дорозі.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua