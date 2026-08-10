На Львівщині за добу сталося 9 аварій, у яких постраждали люди

Львівщина за минулу добу пережила 9 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких постраждали люди.

Три аварії трапилися з мотоциклістами, ще дві — з користувачами самокатів.

Про ці випадки розповіла патрульна поліція Львівської області.

Загалом травми отримали 13 людей.

Ці цифри знову доводять просту річ: одна секунда неуважності на дорозі здатна змінити все.

Поліція закликає всіх учасників руху виявляти відповідальність:

✅ обирайте безпечну швидкість і дотримуйтеся дистанції;

✅ перед будь-яким маневром переконайтеся, що він точно безпечний;

✅ мотоциклістам і власникам двоколісного транспорту варто носити захисне спорядження та залишатися помітними на дорозі;

✅ ніколи не сідайте за кермо в стані сп’яніння чи сильної втоми;

✅ не відволікайтеся на телефон, коли керуєте транспортом;

✅ підвищуйте увагу на перехрестях, під час поворотів і перебудов;

✅ не забувайте про пішоходів та інших менш захищених учасників руху;

✅ не поспішайте — це може коштувати здоров’я чи навіть життя.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху, залишайтеся уважними та виявляйте взаємну повагу на дорозі.