“Львівводоканал” Садового оформить кредит на суму 3,2 млн євро

Комісія фінансів та бюджетного планування Львівської міської ради ухвалила рішення підтримати додаткове фінансування ремонтних робіт у п’яти районах міста. Гроші підуть на відновлення доріг та тротуарів.

Залізнична, Личаківська та Франківська райадміністрації отримають по 10 мільйонів гривень кожна. Сихівський район претендує на найбільшу суму — 12 мільйонів гривень. Причому 2 мільйони з цієї суми підуть на створення безбар’єрного доступу до школи №32.

Галицькому району дісталося менше — лише 5 мільйонів гривень на ремонтні потреби.

Водночас депутати зобов’язали райадміністрації подати повний перелік ремонтних робіт, виконаних цьогоріч. У переліку мають бути вартість кожного проєкту та інформація про наявні кредиторські заборгованості. Це протокольне доручення покликане навести порядок у звітності перед новими фінансовими вливаннями.

Окрім дорожньої теми, комісія розглянула ще одне важливе питання — надання місцевої гарантії ЛМКП “Львівводоканал”. Підприємство планує взяти кредит в Європейського інвестиційного банку на суму 3,2 мільйона євро.

Кошти призначені для реконструкції аварійного магістрального водогону довжиною 4,4 кілометра. Ця труба забезпечує питною водою значну частину Львова, але працює вона ще з 1964 року і вже давно перебуває в критичному стані. Оновлення водогону дозволить зменшити кількість аварій і втрати води, а також знизити ризик перебоїв із водопостачанням для мешканців.

Ще одне рішення торкнулося громадського транспорту. Депутати підтримали проєкт ухвали, яка дозволить ЛК АТП №1 залучити кредитні кошти для придбання десяти автобусів середнього класу.

Новий транспорт має покращити сполучення з приєднаними громадами — селами Завадів, Зарудці, Малі Грибовичі, а також житловим районом на вулиці Під Осовою у Брюховичах. Планується, що оновлений автопарк допоможе якісніше обслуговувати і мешканців Кривчиць.

Ця остання формулировка викликала запитання у громадськості. “Цікаво, що саме мається на увазі під фразою «допоможе якісніше обслуговувати мешканців Кривчиць»? Може, хтось перекладе це людською мовою?” — іронічно зауважила громадська активістка Мар’яна Куц.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua