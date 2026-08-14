У понад 70% перевірених аптек Львівщини зафіксували необґрунтоване підвищення цін на медикаменти

Замість дозволених 10-35% надбавки на медикаменти в окремих аптеках регіону досягали 27-78%.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.

З січня по липень цього року фахівці служби провели 43 перевірки аптечних закладів та інших підприємств, які торгують лікарськими засобами.

Порушення виявили у двох третинах перевірених об’єктів — це 67% від загальної кількості.

Найчастіше траплялося одне й те саме порушення — завищені торговельні надбавки на медикаменти. Законодавство дозволяє встановлювати надбавку в межах 10-35%, проте окремі аптеки застосовували показники від 27% до 78%.

За підсумками перевірок контролери вжили таких заходів:

– видали 20 приписів про усунення виявлених порушень;

– ухвалили 29 рішень щодо застосування адміністративно-господарських санкцій;

– притягнули до адміністративної відповідальності 24 посадові особи.

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Нагадаємо, у лютому цього року Львівська облрада ліквідувала комунальні аптеки у Сокалі, Жидачеві та Бориславі.

Того ж місяця у Львові зареєстрували петицію з проханням не допустити розірвання мерією договору оренди з аптекою № 44 на вулиці Симоненка, 4. Цей заклад має ліцензію на власне виготовлення лікарських засобів.

А в травні облрада прийняла рішення ліквідувати аптеку № 289 з рецептурним відділом на вулиці Городоцькій, 215 у Львові.