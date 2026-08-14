Пʼяний офіцер ТЦК побив військового – ДБР відкрило справу

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали старшого лейтенанта одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Офіцера підозрюють у побитті підлеглого військовослужбовця.

За версією слідства, чоловік з’явився на службі у стані алкогольного сп’яніння та вирішив провести виховну бесіду з солдатом, який виконував обов’язки в наряді.

Інцидент стався в ніч на 13 серпня. Близько п’ятої години ранку до лікарні привезли 45-річного військового зі Львова. Постраждалий розповів медикам, що отримав травму у приміщенні ТЦК через дії свого заступника начальника роти.

«За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив “виховати” солдата, який у цей час ніс службу в наряді. Він принижував підлеглого, демонстрував свою зверхність та застосував до нього фізичну силу», — повідомили у ДБР.

У результаті нападу чоловік отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Медики направили постраждалого на операцію.

Факт алкогольного сп’яніння офіцера підтвердили не лише свідки, а й результати спеціального огляду. Прилад зафіксував 0,69 проміле алкоголю в організмі підозрюваного.

«Працівники ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками події та отримали медичну документацію», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали офіцера та оголосили йому підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану — за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

«ДБР протидіє перевищенню влади військовими посадовцями та принципово реагує на випадки приниження і насильства щодо підлеглих», — зазначили у Бюро.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.