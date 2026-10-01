Актуальний обмін валют у Львові станом на 1 жовтня
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Актуальний обмін валют у Львові станом на 1 жовтня

Марко Лук'яненко

Середній готівковий курс долара у продажу становить 44,96 гривні.

1 жовтня середній курс готівкового долара встановився на рівні 44,96 гривні при продажу та 44,52 гривні при купівлі. Євро продають за 51,28 гривні, а купують — за 50,68 гривні.

Офіційні курси, які оголосив Національний банк України на сьогодні, такі:

– долар складає 44,68 гривні;

– євро визначено на рівні 50,71 гривні.

Детальніше ознайомитися з курсами валют в “Оксі банку” можна за посиланням.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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