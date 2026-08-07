Львівські лікувально-діагностичні центри розпочали проведення медичних оглядів для водіїв та працівників підприємств

Лікувально-діагностичні центри Першого медичного об’єднання Львова розширили спектр медичних послуг для мешканців міста.

Тепер у всіх чотирьох ЛДЦ можна пройти комплексні медичні огляди для працевлаштування, отримати довідку для водійського посвідчення, а також пройти психіатричний огляд і психофізіологічну експертизу.

Раніше частину цих послуг заклади не надавали. Щоб запустити новий сервіс, у центрах створили спеціальні медичні комісії, підготували фахівців та обладнали окремі кабінети для проведення оглядів.

«Для людей це насамперед зручність: не потрібно шукати приватний медичний заклад чи їхати в інший кінець міста — необхідні обстеження можна пройти у своєму лікувально-діагностичному центрі поруч із домом», — зазначив директор філії «Лікувально-діагностичні центри» Першого медичного об’єднання Львова Володимир Федоров.

У центрах проводять попередні, періодичні та позачергові медичні огляди. Вони є обов’язковими для працівників освітньої, медичної та харчової галузей, а також громадського харчування й готельної сфери. Медогляди потрібні й тим, хто працює у шкідливих чи небезпечних умовах. Крім того, тут можна пройти обстеження для отримання водійського посвідчення.

Сімейна лікарка та лікарка-профпатолог ЛДЦ «Південний» Ірина Ривак розповіла, що всі необхідні консультації лікарів разом із лабораторними та інструментальними обстеженнями пацієнти можуть пройти комплексно — в одному місці. Це значно економить час.

Обсяг медичного огляду залежить від професії та умов праці людини. До стандартного переліку зазвичай входять консультація терапевта, електрокардіограма, флюорографія та лабораторні аналізи. За потреби лікарі можуть призначити додаткові обстеження чи консультації вузьких спеціалістів.

Скористатися новими послугами можна у чотирьох лікувально-діагностичних центрах Львова: «Мазепи», «Південний», «Погулянка» та «Сихів». У середньому весь процес медогляду займає два дні. Детальну інформацію про перелік необхідних документів, вартість послуг та запис можна отримати за номером контакт-центру: 0 800 333 003.