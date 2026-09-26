У Львові презентували виставку «Франко. Калейдоскоп»

У Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка відкрили виставку «Франко. Калейдоскоп». Вона презентує письменника не лише як класика, що вивчається в школі, а як багатогранну особистість. Цю подію приурочили до 170-ї річниці з дня народження та 110-ї річниці з дня смерті Івана Франка.

Куратором проєкту став Павло Гудімов, а керівником – директор Дому Франка Богдан Тихолоз. Вони об’єднали класичне і сучасне мистецтво, щоби показати різні періоди життя й творчості Каменяра, а також формування його образу у культурному просторі.

«Головна мета виставки – створити новий візуальний образ Франка. Експозиція не буде статичною — вона змінюватиметься протягом усього часу. З’являтимуться нові акценти й інтерпретації. Ми хочемо, щоб кожен міг повертатися до Франка й відкривати для себе щось нове», – розповідає Богдан Тихолоз.

Виставку розділили на дві тематичні зони – «День» та «Ніч». «Денна» частина присвячена повсякденній праці Івана Франка, його оточенню, а також формуванню культа його постаті з часом. «Ніч» торкається складніших тем – хвороби, безсоння, смерті та пам’яті про митця. Тут представлені вінки з похорону, посмертна маска, а також прототипи пам’ятника Франку.

Куратор пояснює, що через образи виставки автори намагалися делікатно передати важливі й складні моменти життя Франка мовою мистецтва.

«Франко. Калейдоскоп» працює у Домі Франка за адресою: Львів, вул. Івана Франка, 150. Виставку можна відвідати до 15 листопада щодня, окрім вівторка, з 10:00 до 17:00.