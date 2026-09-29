У Львові затримали чоловіка за збут наркотиків на суму близько мільйона гривень

У Львові правоохоронці припинили діяльність наркомережі, яка збувала кокаїн і МДМА.

Управління СБУ у Львівській області повідомило про блокування каналу реалізації великих партій наркотиків і психотропних речовин. Їх загальна вартість становить майже один мільйон гривень.

Наркосхему організував 35-річний мешканець Львова. Його затримали під час продажу чергової партії — 170 грамів кокаїну.

Правоохоронці задокументували три факти збуту заборонених речовин у спосіб “з рук в руки”. В першому випадку чоловік продав 50 грамів наркотиків, з яких 35 грамів становив чистий кокаїн. Пізніше він збув 150 таблеток МДМА. Експертизи підтвердили наявність наркотичних та психотропних засобів у вилучених речовинах. Після останньої великої партії кокаїну правоохоронці затримали фігуранта “на гарячому”.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили 15,3 тисячі доларів, отриманих від продажу наркотиків, револьвер, кокаїн, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, пакети з канабісом, поліетиленові пакети для фасування, а також значну кількість холодної зброї.

Львів’янину оголосили підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів у великих розмірах. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Наразі тривають слідчі й оперативні заходи, які мають встановити усіх учасників злочинної схеми та канали надходження наркотиків до міста.