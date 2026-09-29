Трагічна пожежа в квартирі Шептицького: загинув чоловік

У місті Шептицькому сталася пожежа в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку, яка забрала життя власника помешкання, чоловіка 1948 року народження.

Рятувальники отримали повідомлення про задимлення в квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку 29 вересня о 14:08. Одразу виїхали на місце події.

Прибувши, вони зіткнулися із сильним задимленням у квартирі. Робота проходила в апаратах захисту дихання та органів зору, щоб безпечно проникнути у приміщення.

Під час розвідки в кімнаті на першому поверсі команди виявили тіло власника. В оселі горіло ліжко на площі близько одного квадратного метра.

Пожежу вдалося локалізувати о 07:33, а повністю ліквідувати – о 07:46. Для гасіння залучили 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Наразі спеціалісти встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.