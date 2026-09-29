Поблизу Львова на деревах з’явилися загадкові символи
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Поблизу Львова на деревах з’явилися загадкові символи

Марко Лук'яненко

Біля Львова на деревах виявили незвичайні позначки.

Інформацію про це оприлюднили на Гарячій лінії міста Львова.

«Хочу дізнатись, що означають ці позначки на здорових деревах у Винниківському лісі? Хащі навколо них вже вирубані, пеньки не найсвіжіші, але їх достатньо…»

Позначки розташовані не вздовж стежок, тож це точно не мітки для маршруту.

Ці дерева позначили на ділянці штучної галявини, яка межує з житловою зоною на вулиці Лісній.

У Личаківській районній адміністрації пояснили, що ця територія входить до Винниківського лісництва. Воно підпорядковане Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства.

Для з’ясування питання радять звертатися на урядову гарячу лінію – 1545.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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