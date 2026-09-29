У Львові затримали чоловіка за збут наркотиків на суму близько мільйона гривень, серед яких кокаїн і МДМА

У Львові затримали чоловіка, підозрюваного в збуті кокаїну та МДМА на суму майже мільйон гривень.

Правоохоронці Львова затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у низці злочинів, пов’язаних із наркотиками. Його звинувачують у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті кокаїну та психотропних речовин. За даними слідства, один із покупців отримав від нього партію наркотиків вартістю близько мільйона гривень.

“Фігуранта викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури”, — зазначили у повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька фактів протиправної діяльності чоловіка. Вони підтвердили його участь у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних і психотропних речовин.

Затримали підозрюваного 24 вересня відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові оголосили підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотиків і психотропних речовин.

За цією статтею передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Скоро суд розгляне питання щодо запобіжного заходу для підозрюваного.