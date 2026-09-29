Біля Жидачева сталася аварія за участю водійки Fiat Scudo і велосипедистки

62-річну велосипедистку госпіталізували після дорожньо-транспортної пригоди.
28 вересня, приблизно о 15:05, на ділянці дороги між селом Іванівці та містом Жидачів Стрийського району сталася ДТП. Водійка Fiat Scudo, 47-річна мешканка Стрийського району, наїхала на 62-річну велосипедистку з Жидачева.
Постраждалу доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на строк до трьох років.
Правоохоронці проводять розслідування, щоб з’ясувати усі обставини події.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua