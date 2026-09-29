Біля Жидачева сталася аварія за участю водійки Fiat Scudo і велосипедистки

62-річну велосипедистку госпіталізували після дорожньо-транспортної пригоди.

28 вересня, приблизно о 15:05, на ділянці дороги між селом Іванівці та містом Жидачів Стрийського району сталася ДТП. Водійка Fiat Scudo, 47-річна мешканка Стрийського району, наїхала на 62-річну велосипедистку з Жидачева.

Постраждалу доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція передбачає до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять розслідування, щоб з’ясувати усі обставини події.