У Львівській області чоловік вкрав планшет, ігрову консоль, інструменти, тактичний рюкзак, павербанк і годинник

Львівський чоловік отримав реальний строк за нову квартирну крадіжку після виходу з в’язниці.

За апеляційною скаргою прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова 36-річному львів’янину призначили п’ять років ув’язнення за крадіжку, яку він скоїв у березні 2024 року.

Чоловік відтиснув пластикові двері балкона та проник у квартиру у Львові.

Він викрав планшет, ігрову консоль, набір інструментів, тактичний рюкзак, павербанк та годинник. Загальна сума збитку склала близько 20 тисяч гривень.

Раніше чоловіка неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Зокрема, у 2018 році його вже засуджували за крадіжку майна вартістю понад 13 тисяч гривень.

Під час попереднього відбування покарання зловмисник також зберігав метадон для власного використання. Це виявили у Львівській установі виконання покарань і в одній із виправних колоній.

Загалом він провів за гратами понад десять років. Проте менше ніж через два роки після звільнення знову вчинив крадіжку.

Чоловіка визнали винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Суд першої інстанції призначив йому п’ять років ув’язнення, але відпустив під випробування, звільнивши від фактичного відбування покарання.

Прокурори оскаржили це рішення, аргументуючи тим, що повторний злочин після недавнього звільнення свідчить про неможливість виправлення без ізоляції від суспільства.

Апеляційний суд підтримав позицію обвинувачення, скасував попередній вирок у цій частині і постановив реальне п’ятирічне позбавлення волі.