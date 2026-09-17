У Львові запустили п’ять просторих доступних автобусів

У Львові на маршрути №14 і №31 виїхали ще п’ять великих низькопідлогових автобусів, обладнаних кондиціонерами і пристосованих для маломобільних пасажирів.

Три нові автобуси працюють на маршруті №31. Маршрут сполучає Залізничний вокзал із Галицьким перехрестям.

Цей напрям обслуговує перевізник ПАТ «АТП-14630».

Ще два великі автобуси підсилюють маршрут №14, який курсує між вулицею Антонича та автостанцією «Західна». Перевезення на цьому напрямку здійснює компанія «Міра і К».

Керівник управління транспорту Львівської міської ради Олег Партика зазначив, що оновлення рухомого складу підвищує зручність поїздок. Воно також розширює доступність громадського транспорту для всіх категорій пасажирів.

За даними міської ради, від початку 2026 року комунальні та приватні перевізники випустили на маршрути близько 160 великих низькопідлогових автобусів. Нині понад 80% міського транспорту міста є повністю доступним для маломобільних груп населення.