У Львові за рік покарали 22 порушників за спалювання сухої трави: масштаб пожеж збільшився майже в чотири рази

Пожежі сухої трави у Львівській громаді за рік охопили вже 51 гектар.

Рятувальники та поліція у Львівській громаді з початку року притягнули до відповідальності 22 мешканців, які підпалювали суху рослинність. Наразі синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 10–12 серпня. У населених пунктах громади вже працюють спеціальні рейдові групи, завдання яких — виявляти паліїв на місці. Про це повідомили в Офісі агломерації та розвитку громад Львівської міськради у понеділок, 10 серпня.

Статистика показує тривожну динаміку. Кількість пожеж сухостою та торфовищ зросла на 25,6% порівняно з минулим роком. А площа, яку охопив вогонь, збільшилася майже вчетверо — з 13 до 51 гектара.

«Тенденція дуже тривожна: загальна площа пожеж збільшилася майже вчетверо — з 13 до 51 гектара», – наголосили в Офісі агломерації та розвитку громад.

Головна причина масштабних загорянь — недбале спалювання сухої трави мешканцями. У деяких сільських населених пунктах фіксують ще й випадки випалювання стерні на полях.

Закон передбачає серйозні штрафи за такі дії. Звичайним громадянам загрожує стягнення від 3060 до 6120 гривень. Для посадових осіб штраф значно вищий — від 15 300 до 21 420 гривень. Варто пам’ятати, що в умовах воєнного стану підпал сухої рослинності за окремих обставин можуть кваліфікувати як кримінальне правопорушення.

У Львівській міськраді закликають мешканців утриматися від спалювання сухої трави. Якщо ж людина помітила загоряння, найкраще одразу повідомити рятувальників.