На Львівщині відкриють Центр для ідентифікації тіл загиблих

Новий заклад розмістять на базі Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Про це стало відомо з інформації пресслужби Львівської обласної ради.

У п’ятницю, 7 серпня, комісія з питань комунального майна облради дала згоду на створення сучасного Центру ідентифікації тіл загиблих на Львівщині.

Депутати підтримали звернення Міністерства охорони здоров’я України щодо розташування такого закладу саме на базі обласного бюро судово-медичної експертизи.

Для втілення проєкту потрібно розділити земельну ділянку, яка нині перебуває у постійному користуванні Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру. Частину площею 0,3 га передадуть у постійне користування обласному бюро судово-медичної експертизи саме для будівництва нового центру.

“Створення Центру ідентифікації тіл загиблих є надзвичайно важливим державним проєктом, особливо в умовах повномасштабної війни. Це питання гідного ставлення до наших полеглих Захисників і Захисниць та допомоги їхнім родинам. Саме тому Львівщина готова поділитися земельною ділянкою, яка перебуває у користуванні обласної установи, щоб забезпечити реалізацію цього проєкту”, – зазначив заступник голови комісії Ростислав Добош.

Нагадаємо, у 2025 році в області працювали 12,4 тисячі лікарів.