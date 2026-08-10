Головний архітектор Львова заробив понад 170 тисяч гривень зарплати за липень

Головному архітектору Львова Антону Коломєйцеву за липень нарахували 172 тисячі гривень зарплати.

Таку інформацію надала Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит.

Директору департаменту архітектури та просторового розвитку міськради цього літа нарахували 172 665,70 грн заробітної плати. До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 12865,22 грн;

– надбавка за ранг – 573,51 грн;

– надбавка за вислугу років – 2687,83 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 16126,96 грн;

– надбавка за науковий ступінь – 643,26 грн;

– премія – 57411,96 грн;

– заохочувальна премія – 78975 грн;

– відпустка – 3247,84 грн;

– індексація – 133,70 грн.

Із цієї суми Коломєйцев сплатив 39 713,11 грн різних відрахувань. На руки чиновник отримав 132 952,59 грн чистого доходу.

Місяцем раніше архітектору нарахували значно меншу суму – 97 тис. грн.

Антон Коломєйцев обіймає посаду керівника управління архітектури та урбаністики, а згодом і департаменту архітектури Львівської міськради з жовтня 2019 року. Раніше він працював доцентом Інституту Харківської школи архітектури та доцентом кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури НУ “Львівська політехніка”.