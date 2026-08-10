У Львові представлять збірку детективних історій

У четвер, 13 серпня 2026 року, о 18:00 у Львівському Фотомузеї, що розташований у Львівському палаці мистецтв на вулиці Коперника, 17, відбудеться презентація нової книжки детективних оповідань Мирослави Сидор «Кримінальні трафунки комісара Філевича».

Про подію повідомив Роман Метельський.

Авторка прагнула відтворити справжній дух Львова початку минулого століття, тому наповнила текст оригінальною галицькою лексикою тієї епохи. Крім того, книжку доповнюють ілюстрації, які передають побут персонажів того часу.

Оповідання написані у динамічному темпі, а наскрізна лінія постійних героїв допомагає читачеві легко занурюватися у кожну нову детективну історію.

Збірка «Кримінальні трафунки комісара Філевича» переносить читача у заплутаний кримінальний світ міжвоєнного Львова. Завдяки детальним та колоритним описам авторка знайомить із наскрізними персонажами, які з’являються у кожному оповіданні, формуючи цілісний і впізнаваний художній всесвіт.

Захід відбувається під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. Організатори — Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей та Львівський палац мистецтв.

Кавою частуватиме Кава Старого Львова.