Молодь з родин Захисників Львівщини поїхала до Німеччини на табір відпочинку

Діти Захисників Зі Львівщини Вирушили До Німеччини У Молодіжний Табір

Така мандрівка стала можливою завдяки тісній співпраці Львівщини із землею Саар.

40 дітей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців, ветеранів з інвалідністю та нинішніх Захисників і Захисниць України вирушили до землі Саар у Федеративній Республіці Німеччина. Там для них організували молодіжний табір, що триватиме до 10 жовтня.

Діти отримали запрошення від німецької сторони. Сам табір проходить на базі «Будинку Спона» – центру екологічної освіти, розташованого в біосферному заповіднику Блісгау.

Програма включає екскурсії, знайомство з німецькою культурою, заняття з вивчення мови та різноманітні освітні і пізнавальні заходи. Учасники також відвідають Саарбрюкен, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Фьолькілінгені, а також поїдуть до Люксембурга.

Перед від’їздом дітей привітала заступниця голови Львівської ОДА Христина Замула. Вона підкреслила, що ця поїздка є результатом активного партнерства Львівщини з землею Саар, яке розвивається в багатьох сферах.

«Для нас важливо, що співпраця приносить конкретні плоди й відкриває нові можливості для наших дітей. Ви вирушаєте не просто відпочивати, а представляти Україну за кордоном. Будьте відкритими до нового, пізнавайте і не забувайте, що ви — амбасадори своєї країни. Бажаю вам яскравих вражень, нових друзів і безпечної подорожі», — звернулася до них Христина Замула.

Партнерство між Львівською областю та землею Саар започаткували у 2023 році. Тоді вони підписали п’ятирічну декларацію про співпрацю в галузях економіки, енергетики, екології, науки, медицини, освіти, культури та мистецтва.

З того часу Саарланд разом із громадською організацією «Ukraine Freunde Saar» передали медичне обладнання для операційних, апарати штучної вентиляції легень, генератори та іншу техніку до Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького і Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ.

Організація молодіжного табору для дітей Захисників і Захисниць стала важливим напрямом цього співробітництва між Львівщиною та німецьким регіоном.