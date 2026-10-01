У Львові винесли рішення у справі про вбивство Ірини Фаріон

Вʼячеслава Зінченка визнали винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон та засудили до довічного позбавлення волі.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та пресслужбі Національної поліції України.
1 жовтня Шевченківський районний суд Львова визнав мешканця Дніпра Вʼячеслава Зінченка винним у вбивстві львівської мовознавиці, політичної й громадської діячки Ірини Фаріон.
Суд призначив йому покарання — довічне позбавлення волі.
За даними прокуратури, слідство довело, що Зінченко стріляв у Ірину Фаріон зі свого пістолета з відстані близько двох метрів. Після скоєння злочину він втік із місця події. Мотивом став активний захист української мови та культури, чим займалась Фаріон.
«У 2022 році Вʼячеслав Зінченко долучився в одному з месенджерів до групи, яка пропагує насильство, жорстокість, а також расову, національну і релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він приєднався до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією. Там у нього зародилася особиста ненависть до Ірини Фаріон через її активну позицію у захисті української мови і культури. На думку Зінченка, Фаріон розколювала народну єдність, і через це він ухвалив рішення вбити громадську діячку», — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Зінченко перебуває під вартою від моменту затримання.
Йому інкримінували умисне вбивство особи за виконання нею громадського обов’язку, вчинене з мотивів національної ворожнечі, а також незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї (пункт 8, 14 частини 2 статті 115, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).
Вирок ще не набрав чинності і може бути оскаржений в апеляції.
Ірина Фаріон — докторка філологічних наук, професорка, видатна мовознавиця та інтелектуальна діячка українського освітнього, культурного і політико-націоналістичного руху. Її вбили 19 липня 2024 року. Вона померла у реанімації після пострілу в скроню. Поховали Фаріон на Личаківському цвинтарі у Львові.
Правоохоронці 26 грудня 2024 року завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного мешканця Дніпра Вʼячеслава Зінченка. Адвокати родини Фаріон наполягали на довічному ув’язненні для обвинуваченого.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua