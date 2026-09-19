Місто обрало нового перевізника для двох львівських маршрутів

Комітет призначив перевізника для маршрутів №51 і №53.

Засідання конкурсного комітету відбулося з метою визначити автомобільних перевізників для обслуговування маршрутів №30, 38, 51, 53, 65 та 90.

За підсумками конкурсу обслуговувати напрямки №51 та №53 буде чинний перевізник — ТзОВ «Успіх БМ». Компанія подала документи на ці маршрути.

У договорі передбачено використання автобусів великої місткості. Це дозволить перевозити більше пасажирів одночасно.

На маршрути №30, 38, 65 та 90 заявок не надійшло. Місто оголосить повторний конкурс для залучення перевізників на ці напрямки.

«Будемо і надалі шукати перевізників для забезпечення транспортного сполучення на цих напрямках та готуватимемо процедуру проведення повторного конкурсу», — повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

У Львові наразі функціонує 55 автобусних маршрутів. Щодня на лінії виходить понад 500 одиниць громадського транспорту.

Понад 80% міського транспорту повністю доступні для маломобільних людей.





Створено за матеріалами: 032.ua