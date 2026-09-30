У Львові встановили 54 пристрої для підйому осіб з інвалідністю

У Львові з початку 2026 року встановили вже 54 підйомники для людей з інвалідністю. Про це повідомив департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Пандуси та підйомники монтують у житлових будинках, де мешкають користувачі крісел колісних і особи з порушенням зору I групи. Обладнання розміщують безпосередньо біля входів у під’їзди, щоб забезпечити безбар’єрний доступ до будівель.

За цей рік підйомники вже встановили за такими адресами у Львові та Винниках:

вул. Б. Хмельницького, 243, 247, 269;

вул. І. Виговського, 19, 71;

вул. В. Симоненка, 13;

вул. В. Чукаріна, 1, 11;

вул. Г. Хоткевича, 30-А, 40;

вул. І. Величковського, 14;

вул. Калинова, 6, м. Винники;

вул. К. Левицького, 44;

вул. Кримська, 28;

вул. К. Трильовського, 22 (підйомники встановлені двічі за програмою, зокрема й у 2026 році);

вул. С. Литвиненка, 6;

вул. Морозна, 39;

вул. Моршинська, 12;

вул. Пасічна, 77, 92 (два підйомники), 175;

вул. П. Панча, 8 (два підйомники), 18;

вул. Плугова, 2;

вул. Родини Крушельницьких, 5;

вул. Стрийська, 61, 71-Б;

вул. П. Шафарика, 2, 4-А;

вул. Т. Шевченка, 344-А, 350, 350-Б;

вул. Г. Грабянки, 9;

вул. Я. Ярославенка, 22-А;

просп. Червоної Калини, 85, 104 (два підйомники), 123;

вул. Б. Антоненка-Давидовича, 1;

вул. Володимира Великого, 63 (два підйомники), 111;

вул. М. Драгана, 21;

вул. Наукова, 26, 112, 116;

вул. Освицька, 15;

вул. Повітряна, 65;

вул. Ю. Липи, 16;

вул. Сихівська, 19.

За «Програмою забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю в кріслах колісних та з порушенням зору I групи» на 2026 рік у Львові планують облаштувати 19 пандусів, 71 підйомник, замінити 6 ліфтів і встановити 3 акумуляторні транспортери.

Для порівняння, у 2025 році змонтували 38 підйомників і 51 пандус. Їх встановлювали не лише у житлових будинках, а й у закладах освіти, культури та медицини, дотримуючись безбар’єрних маршрутів.

Щоб взяти участь у програмі, мешканцям необхідно подати звернення до ЦНАПу або районної адміністрації. Важливо мати підтверджену інвалідність і офіційно бути зареєстрованим у будинку, де планують встановити підйомник чи пандус.

Після цього місцева моніторингова група обстежує будинок і аналізує технічну можливість монтажу елементів доступності. Якщо це можливо, адресу вносять на розгляд комітету з доступності. Погоджений перелік житлових приміщень додають до програми під час сесії міської ради.

Районні адміністрації Львова виступають замовниками робіт із будівництва пандусів. Встановлюють підйомники, акумуляторні транспортери та замінюють ліфти у рамках програми ЛКП «Львівсвітло».