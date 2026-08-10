У Львові впровадили електронну систему навігації по Полях почесних поховань

У Львові почала діяти нова електронна система навігації на Полях почесних поховань. Вона допоможе родичам та відвідувачам швидше знаходити місця, де поховані захисники й захисниці України.

Про запуск сервісу 10 серпня розповів керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко.

Розробкою системи займалися Львівська міська рада та ІТ-компанія GlobalLogic. Спеціалісти створили зручний інструмент для орієнтування на території поховань.

Електронна навігація показує повну схему Полів почесних поховань. Крім того, вона будує маршрут до конкретної могили, що суттєво економить час відвідувачів.

Скористатися новим сервісом можна щодня з 09:00 до 20:00. Інформаційні центри працюють на вулицях Мечникова та Пасічній.